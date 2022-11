Priseljena Ribničanka, notranja oblikovalka ter nekdanja manekenka in stilistka Jana Koteska, ki poleg vsega tudi odlično pleše, ima s svojim partnerjem Ivom Ilcem dve leti starega sina Vrana in 9-mesečno deklico Ivo. Pravi, da je zdaj njena srečna popolna. Te dni je objavila tudi nekaj čudovitih fotografij s svojo malčico. »Iva pridno raste in je najbolj nasmejan otrok, vloga mame pa je najlepše ...