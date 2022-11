Bliža se krvava filmska pojedina SiOL.net Na veliko platno damo grozljivko in triler ter mu dodamo ščepec črnega humorja. Vse skupaj zmešamo z odlično igralsko zasedbo in ponudimo v kinodvorani. To je recept prihajajočega trilerja MENI (The Menu), kontroverzne filmske mojstrovine, ki na velika platna prihaja 17. novembra.

