Zima in z njo povezane radosti so pred vrati, zato je zdaj čas, da dopolnimo svojo garderobo z novimi kosi in preverimo stanje zimske športne opreme, da bo ob prvem snegu vse nared za nepozabna doživetja. V petek in soboto, 18. in 19. 11., bo v mariborskem nakupovalnem središču Europarkov in Hervisov sejem zimske športne opreme, na katerem bodo obiskovalci lahko izbirali med novo in rabljeno oprem ...