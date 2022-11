Danski novinar doživel šok v Katarju #video Sportal Še nekaj dni, pa se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. V Katar se odpravlja ogromno navijačev in novinarjev. Prireditelji so jim obljubljali marsikaj, a so nekateri že kmalu po prihodu naleteli na razočaranje. O tem pričata neprijetni izkušnji danskega novinarja TV2 in pa navijača, ki je poslal v svet posnetek ''ekskluzivnih'' nastanitev, za katere morajo navijači odšteti vsaj 200 dolarjev na dan, a ponujajo sila malo.

Sorodno