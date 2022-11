Bo Đoković zdaj še bolj sproščen? SiOL.net Na finalnem teniškem turnirju v Torinu je na sporedu že četrti dan. V rdeči skupini so na vrsti dvoboji drugega kroga. Prva bosta na igrišče stopila Novak Đoković in Andrej Rubljov, v večernem delu pa jima bosta sledila Stefanos Cicipas in Daniil Medvedjev.

