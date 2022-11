S Policijske uprave Celje poročajo, da so bili prejšnji četrtek, okoli 19. ure, konjiški policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Tepanju. Storilca sta ukradla denar in pobegnila. V nadaljevanju so občani opazili vozilo madžarskih registrskih oznak in voznika, ki jim je bil sumljiv ter ga zadržali do prihoda policistov. Ugotovljeno je bilo, da gre za voznika, ki je čakal vlomilca. Vozniku ...