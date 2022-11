Piše: Tanja Brkić (Nova24tv) Bernardka Krnc, nekdanja županja občine Šmarješke Toplice, ki danes ponovno kandidira za županjo, tokrat na listi Gibanja Svoboda, je nezakonito vstopala v sistem e-davkov in pregledovala zaupne podatke občine. Po ugotovitvah Požareporta je to prvič storila 14. decembra 2020, ob 22.52 uri, nato je to storila še 13-krat, vsaj enkrat pa si je eno od datotek prenesla na s ...