Zavarovalnica Triglav skupaj z AMZS odgovarja na izzive voznikov, starejših od 60 let Avto.info V Sloveniji je že več kot vsak peti voznik starejši od 60 let, zato je veliko tudi izzivov, ki jih prinaša vožnja v zrelejših letih. Za ohranjanje vozniške kondicije sta potrebna trening in osvežitev znanja. Zavarovalnica Triglav je tako letos v akciji Osvežitvena vožnja združila moči z AMZS in starejšim od 60 let ponudila možnost brezplačne osvežitvene vožnje z inštruktorjem, s pomočjo katere ...

Omenjeni AMZS

Zavarovalnica Triglav Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Tanja Fajon

Borut Pahor