V Bosni in Hercegovini prisegli novi člani predsedstva RTV Slovenija V Sarajevu so prisegli novi člani predsedstva Bosne in Hercegovine: predstavnica Srbov Željka Cvijanović, predstavnik Hrvatov Žejko Komšić ter predstavnik Bošnjakov Denis Bećirović. Druge ravni oblasti v BiH-u še nimajo novega vodstva.