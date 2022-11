Turško sodišče televizijskega evangelista obsodilo na 8658 let zapora Dnevnik Sodišče v Istanbulu je danes spornega islamskega televizijskega evangelista Adnana Oktarja, ki se je obdajal s pomanjkljivo oblečenimi ženskami, na ponovljenem sojenju zaradi spolnih zločinov in drugih kaznivih dejanj obsodilo na 8658 let zapora, so...

Sorodno Omenjeni Turčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Borut Pahor

Janez Janša