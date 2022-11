Izbrisane napotnice: minister obljublja rešitev v treh mesecih 24ur.com Teden dni mineva od razkritja, da so bile na ministrstvu za zdravje med skoraj 300.000 starimi, neizkoriščenimi napotnicami izbrisane tudi napotnice skoraj 6.000 pacientov, ki so bili prenaročeni. Nekateri zdravstveni zavodi za napako sploh niso vedeli, oziroma bi to ugotovili šele, ko bi se na vratih pojavil prvi pacient in bi se izkazalo, da zanj ni termina za pregled. Na Ministrstvu za zdravje...

Sorodno