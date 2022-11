Policisti so v času martinovanja med 7. in 13. novembrom na območju celotne države izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. V sklopu akcije Slovenija piha 0,0 so odredili 16 tisoč alkotestov, policisti so odvzeli 366 vozniških dovoljenj in pridržali 23 voznikov, so za STA sporočili z Generalne policijske uprave. Med opitimi vozniki so policisti zabeležili 279 kršiteljev z več o ...