V novi številki revije Demokracija: Zoran Janković je vpleten v številne afere! Nova predsednica republike je predstavnica tajkunske levice! Sramotni Golobov revanšizem! Pred nami so lokalne volitve, ki so prav tako pomembne! Intervjuja: Igor Omerza in France Cukjati Demokracija Piše: M. B. V novi številki revije Demokracíja pišemo o zmagi predstavnice tajkunske-privatizerske levice na predsedniških volitvah, Golobovem primitivnem političnem revanšizmu, nedeljskih lokalnih volitvah in številnih aferah, ki bremenijo razvpitega ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Objavljamo intervjuja s predsednikom Zbora za republiko Francetom Cukjatijem in raziskovalcem udbovskih arhiv ...

