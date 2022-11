Janez Janša na Ustavni komisiji DZ: Brez neodvisnega sodstva ni demokracije in obratno! Kršitelji človekovih pravic so bili imenovani na sodniške funkcije, sodni svet je ob tem mižal! Politikis Ustavna komisija DZ je danes obravnavala predlog za začetek postopka za spremembo ustave z osnutkom ustavnega zakona glede imenovanja sodnikov. Predsednik komisije Jožef Horvat je pozval poslanske skupine, da mu do 29. novembra do 12. ure posredujejo imena kandidatov za sestavo strokovne skupine. Ta naj bi začela delovati že prihodnji mesec. Predlog za začetek postopka […]

