Je pred vrati recesija? SiOL.net Poleti so bile napovedi številnih gospodarskih analitikov dokaj črnoglede, saj so napovedovali zdrs svetovnega gospodarstva v recesijo v letu 2023. ZDA naj bi padle v recesijo že konec letošnjega zadnjega četrtletja, pozneje pa naj bi sledil preostali svet. Zadnje napovedi so malce bolj optimistične.