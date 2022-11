Grenko-sladke solze ob zgodovinskem uspehu Slovenije #video SiOL.net Slovenske rokometašice so v sredo s porazom proti Madžarski (25:29) zaključile letošnje prvenstvo in so si tako še pred ostalimi obračuni v njihovi skupini zaprle vrata polfinala. Razočaranje po porazu je bilo v slovenski izbrani vrsti ogromno, nekatera dekleta niso mogla zadržati solz, a vse so bile enotnega mnenja, da je to šele začetek novega uspešnega poglavja v ženskem slovenskem rokometu. Slovenke so sicer z osmim mestom dosegle svojo najboljšo uvrstitev v zgodovini evropskih prvenstev.

