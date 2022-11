Delo od doma do otrokovega 8. leta starosti? BibaLeze.si Vlada je sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Medtem, ko so sosedje potrdili tudi odločitev, da bodo starši na Hrvaškem do otrokovega 8. leta starosti lahko zaporosili za delo od doma, pa pri nas uvajajo druge novosti.

Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič

Borut Pahor

Robert Golob