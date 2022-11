Nato in Poljska: Šlo je za zablodelo ukrajinsko raketo. Zelenski: Raketa ni bila ukrajinska. #vŽivo SiOL.net 267. dan vojne v Ukrajini. Potem ko je v torek na kmetijo na vzhodu Poljske padla raketa in ubila dva človeka, še vedno ni razjasnjeno, od kod je bila izstreljena. Predstavniki Nata in Poljske menijo, da je verjetno šlo za zablodelo raketo, ki jo je izstrelila ukrajinska zračna obramba, medtem ko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da raketa zagotovo ni bila ukrajinska.

