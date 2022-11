Republikanci na nedavnih vmesnih volitvah v ZDA dobili dovolj sedežev za prevzem večine v predstavniškem domu kongresa topnews.si Ameriške televizijske mreže so sinoči napovedale, da so republikanci na nedavnih vmesnih volitvah dobili dovolj sedežev za prevzem večine v predstavniškem domu kongresa. Odločilni 218. sedež jim je sinoči zagotovil republikanski kongresnik v Kaliforniji Mike Garcia. “To ni rdeči val, ki so si ga zamislili republikanci, vendar bo stranki omogočil, da začne preiskave Bidnove administracije […]...

Sorodno





























Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Goran Dragić

Janez Janša

Zoran Janković