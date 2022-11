Dončić je počival, Dallas pa izgubil. Slab dan za ostala 'slovenska' moštva 24ur.com Košarkarji moštva Dallas Mavericks so brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ki mu je trener namenil počitek, v ligi NBA doma z 92:101 izgubili proti Houston Rocketsom. Brez zmage je ostal tudi Goran Dragić s Chicago Bullsi, saj je v gosteh pri New Orleans Pelicansi z ekipo izgubil s 110:124. Poraz so doživeli tudi Denver Nuggetsi, katerih član je Vlatko Čančar.

