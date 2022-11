Lokalne volitve: le še danes lahko predčasno glasujete 24ur.com Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, imajo danes v nekaterih občinah zadnji dan možnost predčasno glasovati na lokalnih volitvah. Zlasti v manjših občinah so volilne komisije za predčasno glasovanje predvidele le en dan in ta ne bo nujno danes, podrobnejše napotke komisije objavijo na svojih spletnih straneh.

