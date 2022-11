Vse večje stiske, tudi v Mariboru se na Karitas obračajo s prošnjami za kurjavo in zimska oblačila Maribor24.si Letošnji Teden Karitas pod geslom bo potekal od ponedeljka, 21., do nedelje, 27. novembra. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 453 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta več kot 9.000 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. Skupaj prostovoljci vsako leto opravijo preko pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski. V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo ...

Sorodno