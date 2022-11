MM Količevo v manjše odpuščanje zaposlenih od prvotnih napovedi 24ur.com V družbi MM Količevo so po usklajevanjih s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam prvotno predvideno število ukinjenih delovnih mest s 110 znižali na 83, so sporočili iz Pergama. Prav tako bodo presežni delavci prejeli odpravnine, ki bodo bistveno višje od zakonskih, in božičnico za leto 2022.

