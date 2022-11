Pirc Musarjeva: Če so me narobe razumeli, se jim opravičujem SiOL.net Novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu obiska v Trstu v sredo pojasnila, da z izjavo o "zgledno urejenih" manjšinskih pravicah v Avstriji, ki je razburila koroške Slovence, ni mislila nič slabega. "Zavedam se dejstva, da nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje," je povedala za italijansko radiotelevizijo Rai in dodala: "Če so me narobe razumeli, se jim opravičujem."

