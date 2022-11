Podružnično osnovno šolo v Tepanju so med letošnjimi poletnimi počitnicami energetsko sanirali. V novi preobleki je učence pričakala že ob začetku šolskega leta, slovesnost, namenjeno odprtju prenovljene šole, pa so pripravili danes. Dogodka se je na povabilo učenk in učencev udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Učenke in učenci so ga navdušili s posebnim programom, ki je vklj ...