Eva Boto: tekle so solze TOčnoTO.si Eva Boto je svojo glasbeno kariero začela že pred leti, natančneje leta 2011, a pesem, ki ji je segla do srca, je javnosti pokazala danes. Eva se lahko pohvali s kar nekaj odmevnimi hiti. Pred dnevi pa je razkrila, da je nova božična pesem z naslovom Za božič kot otrok do sedaj njena najlepša in […] Eva Boto: tekle so solze was first posted on 17 novembra, 2022 at 1:37 pop.

©2021 "TočnoTo". Use of t...

Sorodno