Kaj skrbi trgovce in kaj pričakujejo od vlade? Radio Ognjišče Trenutnih cen energije ne more obvladati noben poslovni model, opozarjajo v Trgovinski zbornici Slovenije. Zato v njej od vlade pričakujejo, da bo z ustreznimi ukrepi prišla naproti tudi trgovinam. Te so sicer že pristopile k dodatnemu varčevanju z energijo.



Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Janez Janša

Klemen Boštjančič