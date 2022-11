Za Žana Kranjca ob rojstnem dnevu mlaj, nova pogodba in torta SiOL.net Za najuspešnejšim slovenskim veleslalomistom Žanom Kranjcem je odličen začetek sezone. Na uvodni tekmi v Söldnu je zaostal zgolj za najboljšim smučarjem minule zime Švicarjem Marcom Odermattom. Ta teden je vstopil v četrto desetletje. Ob 30. rojstnem dnevu so mu doma postavili mlaj, na smučarski zvezi pa sta ga čakali nova pogodba in torta.

