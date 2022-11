Pošta opominja: Pakete in voščilnice oddajte pravočasno! RTV Slovenija Pošta Slovenije ob povečanem obsegu prometa ob zaključku leta priporoča pravočasno oddajo paketov in pisemskih pošiljk. Da bodo paketi prispeli pravočasno, naj jih uporabniki oddajo do 1. oz. 9. decembra, pisma in razglednice pa do 7. oz. 16. decembra.

