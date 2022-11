Rusija je v celoti odgovorna za eksplozijo rakete na Poljskem; Poljska bo Ukrajini omogočila dostop do prizorišča Demokracija Piše: Z. P. / STA Za torkovo tragedijo na vzhodu Poljske, ko je tja priletela raketa in terjala dve življenji, je v celoti odgovorna Rusija, so danes sporočile ukrajinske oblasti, to pa sta včeraj izpostavila tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in ameriški državni sekretar Antony Blinken. “Strinjamo se s stališčem, da je Rusija v celoti odgovorna za svoj raketni teror in njego

Sorodno