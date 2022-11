Svetovna banka je Slovenijo uvrstila med vodilne države indeksa GovTech Maturity 2022 (GTMI), ki meri trende rasti digitalne preobrazbe javnega sektorja. V meritvah, ki so bile izvedene od marca do avgusta letos, je Slovenija uvrščena v skupino A - med vodilne države GovTech, so sporočili z ministrstva za javno upravo.