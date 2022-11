“22 tisoč nezakonitih prehodov meje do začetka novembra je odločno preveč. To je obseg, ki nas mora skrbeti. To ni ugodno in ni spodbudno,” je pred dnevi za medije dejal svetovalec za nacionalno varnost predsednika države Boštjan Šefic. Najnovejši podatki policije pa kažejo, da razmere ostajajo resne. Medtem ko si vlada Roberta Goloba prizadeva prikriti vse bolj zaskrbljujoče mesečne podatke o šte ...