Sprejem, ki ga predsednik nikoli ne bo pozabil 24ur.com Predsednik republike Borut Pahor se je na povabilo učenk in učencev udeležil slovesnosti ob odprtju prenovljene Podružnice Tepanje Osnovne šole Ob Dravinji. Učenke in učenci so ob tej priložnosti pripravili prav poseben program, ki je vključeval tudi edinstven sprejem predsednika republike s posebnimi častmi.

Sorodno

Omenjeni Borut Pahor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Danijel Bešič Loredan

Klemen Boštjančič