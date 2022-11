Zabavna oddaja V petek zvečer ob 20.00 na TV SLO 1 RTV Slovenija Najbolj glasbena in razvedrilna oddaja V petek zvečer gosti legendarna glasbenika in glasbena kolega – Jožeta Potrebuješa in Marka Vozlja. Nadejamo se njunih odličnih in nepozabnih glasbenih stvaritev.

