Twitter zaprl svoje pisarne SiOL.net Twitter je zaposlenim sporočil, da bodo poslovne stavbe podjetja zaprte do ponedeljka, 21. novembra. Razloga za zaprtje niso navedli, so pa dodali, da "vse zaposlene prosijo, da še naprej ravnajo v skladu s politiko podjetja in se vzdržijo razpravljanja o zaupnih informacijah podjetja na družbenih omrežjih, v medijih ali drugje," so zapisali v sporočilu, ki so ga videli tudi novinarji BBC.

