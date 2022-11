Volitve in kandidati Gorenjski glas V 23 gorenjskih občinah, iz katerih Gorenjski glas podrobneje poroča, je na letošnjih lokalnih volitvah 73 kandidatk in kandidatov za župana. To so dobri trije kandidati na občino. Ni videti malo, a povprečje zvišujejo občine, v katerih...

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Luka Mesec

Janez Janša

Tanja Fajon