Durant 'ukradel' šov v Oregonu za zmago mrežic proti Portlandu 24ur.com Košarkarji Portland Trail Blazers, ki so na prvem mestu lestvice zahodne konference v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so v razprodani domači dvorani Moda Center doživeli presenetljiv poraz. Po izenačeni tekmi so se zmage v Oregonu s 109:107 veselili gosti Brooklyn Nets, pri katerih je s 35 točkami blestel veteran Kevin Durant.

