Novinar in nekdanji odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak kot priča pred pred preiskovalno komisijo o financiranju medijev: “Imam občutek, da gre tudi za neko zamero do našega medija” Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) “Sprašujem se, ali moja stran in preiskovalna komisija enako razumeta termin “financiranje”, zlasti v povezavi s financiranjem poslovnih subjektov. Občutek imam, da ne. Financiranje namreč ne pomeni tega, da neko podjetje da oglas v nek medij. To ni financiranje gospodarske družbe. Po tej logiki grem v Mercator, kupim žemljo … A to pomeni, da jaz financiram Mercator ...

Sorodno