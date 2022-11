Vlada imenovala člane NS sklada za financiranje razgradnje NEK Energetika.NET Vlada je v nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) za mandatno dobo štirih let 17. novembra imenovala Mirando Groff Ferjančič, Bronislavo Zlatković, Primoža Gabriča in Luko Repanška.

