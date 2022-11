Nini je žal, da se ni utegnila posloviti od punc 24ur.com Minuli vikend je šov Sanjski moški samovoljno zapustila Nina Smodiš, ki je tako tudi opustila boj za srce sanjskega Blaža Kričeja Režka. Njen odhod je Blaža (in gledalce) povsem presenetil, nam pa je razložila, kaj jo je privedlo do tega, da je odšla še pred ceremonijo vrtnic in zakaj se ni niti poslovila od deklet.

Sorodno



Omenjeni POP TV Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Luka Mesec