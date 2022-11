V Stožicah bosta znani obe finalistki Sportal Osrednja slovenska dvorana v Stožicah bo danes prizorišče polfinalih tekem na ženskem rokometnem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Ob 17.45 se bo začela tekma med Dankami in Črnogorkami, ob 20.30 pa med Francozinjami in Norvežankami. Ob 15. uri se bo v Stožicah začela še tekma za končno peto mesto med Švedinjami in Nizozemkami.

