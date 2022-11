Antibiotiki so pomembna in dragocena zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb. Osrednja tema Evropskega dneva antibiotikov, ki ga obeležujemo jutri, 18. novembra, je preudarna in pravilna raba teh zdravil ter ozaveščanje o nevarnostih, ki jih predstavlja pojavljanje odpornosti proti antibiotikom. “Bakterije zaradi pretirane rabe ali napačne rabe antibiotikov postajajo vse bolj odporne, kar pomen ...