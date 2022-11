Kandidati za župana Mestne občine Ljubljana na vročem stolu: to so njihovi odgovori Slovenske novice V Mestni občini Ljubljana se za županski stol poteguje devet kandidatov: Zoran Janković, Aleš Primc, Nataša Sukič, Jasmin Feratović, Tina Bregant, Jasminka Dedić, Mojca Sojar, Igor Horvat in Tomaž Ogrin. Objavljamo odgovore šestih kandidatov, saj jih od drugih do objave članka nismo prejeli.

Sorodno