#video: Ob robu foruma Apec na Tajskem izbruhnili spopadi med policijo in protestniki Dnevnik Ob robu dvodnevnega foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) v Bangkoku so danes izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki nasprotujejo politikam tajskega predsednika vlade Prayuta Chan-O-Chaja. Policija je v spopadih...

Sorodno