Vodstvo RTVS: »Novela zakona je nedemokratična in prinaša prikrito politizacijo« Družina

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, predsednik programskega sveta dr. Peter Gregorčič in predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik, ki sodelujejo v referendumski kampanji, so na novinarski konferenci izrazili nasprotovanje noveli zakona o RTVS, ki da je nedemokratična in prinaša prikrito politizacijo.

Sorodno



























Omenjeni referendum

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Tanja Fajon