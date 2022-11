Švedska: V bližini plinovodov našli sledove eksploziva, šlo je za sabotažo RTV Slovenija Švedsko tožilstvo je potrdilo, da so bile eksplozije, ki so septembra odjeknile na plinovodih Severni tok 1 in 2, zgrajenih za prenos ruskega plina v Evropo, sabotaža. Kot dokaz so navedli, da so v bližini plinovodov preiskovalci našli sledove eksploziva.

