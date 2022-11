Magnifico se že veseli božičnega koncerta: To bo zadnji božični koncert 24ur.com Magnifico, ki se že pripravlja in veseli božičnega koncerta, ki ga že 18 let 25. decembra prireja v ljubljanskih Stožicah, je svojim oboževalcem sporočil, da bo tokratni zadnji, s tem pa bo zaključil skoraj dve desetletji trajajočo tradicijo. Koncert bo hkrati zaključek turneje, ki se je pričela v Beogradu, oboževalce pa je potolažil z besedami, da bo to najdaljši koncert turneje in božičnih konc...

Sorodno