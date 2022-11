Lokalni mediji so poročali, da so bile žrtve zabodene, pri čemer sta časnika Messaggero in Repubblica opozorila, da je v prestolnici morda na begu serijski morilec. Policija pa je medtem že sprožila preiskavo. Truplo ene od Kitajk na stopnišču stanovanjske hiše je opazil njen sosed. Po navedbah časnika Corriere della Sera je ženska, ki naj bi bila stara okoli 40 let, utrpela poškodbe glave in treb ...