Anketa Dnevnika in Večera: kako dobro kaže Jankoviću? SiOL.net Zoran Janković ima dobre možnosti, da bo za župana Ljubljane znova izvoljen že v prvem krogu županskih volitev, kaže anketa Ninamedie za Dnevnik in Večer. Zanj bi glasovalo 68,2 odstotka opredeljenih volivcev in 56,2 odstotka vseh volivcev. Sledi kandidatka Levice Nataša Sukić, ki prepriča 11,9 odstotka opredeljenih oz. 9,8 odstotka vseh volivcev.

Sorodno