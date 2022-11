Na dan slovenske hrane že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk Vlada RS Tretji petek v novembru praznujemo dan slovenske hrane, s katerim v ospredje postavljamo pomen lokalno pridelane hrane za družbo kot celoto. Osrednji dogodek dneva je vsako leto Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) – letos so ga že dvanajstič pripravili v slovenskih vrtcih, šolah, vzgojno-varstvenih ustanovah, pa tudi v številnih drugih institucijah. Zajtrkov na različnih koncih Slovenije so se udeležili tudi ministrica Irena Šinko ter državna sekretarja Tatjana Buzeti in dr. Darij Krajčič.

